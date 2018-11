Davide Calabria ha all’attivo due reti in Serie A. Il terzino rossonero, tuttavia, ha dimostrato poca confidenza con le porte di San Siro. I due gol in campionato del classe 1996, infatti, sono arrivati curiosamente entrambi in trasferta e su campi difficili, come quelli di Napoli e di Roma, proprio contro i giallorossi.