Calabria: "Non ci piace parlare prima delle partite. Provare a destabilizzarci non serve a nulla"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Davide Calabria, intervistato a DAZN, ha parlato anche del clima di chiacchiere e polemiche alimentato specialmente dal Napoli tra le due gare di Champions League e i cui strascichi si vedono anche oggi a quattro giorni di distanza. Queste le parole del capitano rossonero: "A noi non piace parlare molto di episodi o prima della partita, in generale. Non è nel nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose. Sinceramente il provare a destabilizzarci credo non serva e sia superfluo: a questi livelli non conta, ma conta solo quello che facciamo in campo tutti i giorni a Milanello e il sudore che mettiamo ogni giorno per questa maglietta"