Calabria saluta Los Angeles: "Grazie La. Presto Las Vegas"

Il Milan nella notte italiana ha lasciato Los Angeles e si è trasferito verso Las Vegas dove, questa notte, incontrerà il Barcellona in amichevole. Il capitano Davide Calabria ci ha tenuto a ringraziare la città californiana per l'ospitalità degli ultimi giorni con un post Instagram: "Grazie La. Presto a Las Vegas". Il terzino non sarà della partita questa notte, vittima di un fastidio muscolare nella partita contro la Juventus.