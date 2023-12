Calabria sempre presente in Champions: un assist per il capitano del Milan

Davide Calabria nel corso di questa prima parte di stagione, ha saltato poche partite: tutte in campionato (una per infortunio, una per squalifica e una per turnover). In Champions League, invece, il capitano rossonero è stato sempre presente giocando tutte e sei le partite del girone, di cui 5 da titolare. L'unica in cui è subentrato è stata l'andata contro il Psg, persa 3-0.

Se in Serie A, Calabria ha fornito 2 assist, nella massima competizione europea, il capitano del Milan ha offerto solamente un passaggio vincente. In occasione del bel gol di Chukwueze, poi vano, contro il Borussia Dortmund a San Siro.