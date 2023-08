Calabria soddisfatto: "Riabbracciamo in casa i nostri tifosi con 3 punti importanti"

"Riabbracciamo in casa i nostri tifosi con 3 punti importanti. Avanti così e forza Milan". Così Davide Calabria scrive sui propri canali social dopo l'ottimo successo dei rossoneri contro il Torino per 4-1. Il capitano rossonero è rimasto in campo 90 minuti, giocando una partita ordinata e pulita.