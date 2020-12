Calabria: "Sto bene fisicamente e mentalmente. Poi più fai bene e più ti carichi”

Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Genoa-Milan. Sul momento di forma: “Sto bene fisicamente e mentalmente, sto cercando di ripagare la fiducia del Mister. La continuità, la fiducia, il momento della squadra, la voglia di rivalsa, sono tutte cose che mi hanno portato a migliorare. Poi più fai bene e più ti carichi”. Cosa ti chiede il mister per fare un ulteriore salto di qualità? “Per lui la cosa fondamentale è non mollare e continuare come stiamo facendo. Non è facile, abbiamo tanti giocatori importanti fuori. È fondamentale che tutti mettano fuori qualcosa in più, dobbiamo continuare questa striscia positiva che stiamo avendo se vogliamo arrivare in alto”.