Calabria sul problema del gol: “Bisogna tirare di più senza limitarci al giro palla"

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Calabria, terzino rossonero, si è così espresso a MilanTV (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul problema del gol. "Bisogna tirare di più. Ci sta mancando un po' questo nelle ultime partite. Dovremmo cercare molto di più il tiro perché abbiamo dei tiratori, senza per forza limitarci al giro palla e magari a far svanire l'azione".