Calabria sulla via del recupero: ieri parte dell'allenamento in gruppo

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta oggi Tuttosport, il capitano rossonero Davide Calabria ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo nella giornata di ieri, sintomo che il ritorno in campo appare sempre più vicino. Chissà, magari nell'ultima amichevole prima della ripresa contro il PSV fissata per il 30 dicembre. Il recupero del terzino è fondamentale per la squadra di Pioli.