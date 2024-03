Calabria sulle parole di Cardinale: "Non serve che lo dica nessuno: è la storia del Milan che dice che si deve vincere"

vedi letture

Davide Calabria, capitano rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan: "Vittoria sofferta, ma ci interessevano i tre punti al di là degli episodi. Parliamo di calcio. Nel calcio c'è anche queste situazioni: non è stato un bello spettacolo per chi segue, c'era un po' di tensione e di adrenalina in corpo...".

Commento sull'Inter?

"C'è poco da dire: sta facendo un campionato incredibile ed è giusto fargli i complimenti. Stanno giocando un calcio bello, propositivo, subiscono pochi gol. Il nostro obiettivo è stare lì in avanti con loro".

Ha sentito le parole di Cardinale?

"È la storia del Milan che dice che il Milan deve lottare per vincere per ogni Scudetto e per ogni trofeo. Non serve che lo dice nessuno: è la storia che lo dice".