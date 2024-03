Calabria torna titolare, l'ultima volta del capitano dal 1' è stata un mese fa

vedi letture

Si rivede Davide Calabria nell'undici titolare del Milan. Il capitano non si vedeva dal 1' dalla sfida contro il Napoli dell'11 febbraio, dove è uscito nel corso del primo tempo per infortunio. Successivamente ha saltato gli ultimi impegni per problemi fisici ed esigenze di turnover.

Per un problema agli adduttori il terzino destro ha saltato la partita contro il Monza e i due impegni di Europa League contro il Rennes, mentre è entrato a gara in corso contro Atalanta e Napoli. Giovedì a Praga ha preso il posto di Florenzi all'intervallo. Quest'ultimo è assente per squalifica sia oggi pomeriggio contro l'Empoli e salterà anche la sfida di ritorno in Repubblica Ceca

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Empoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disp.: Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud. All: Stefano Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.