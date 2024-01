Calabria, un pezzo di Milan da sempre contro le critiche

Il Milan conclude questo 2023 tra alti e bassi vincendo l'ultima partita dell'anno a San Siro contro il Sassuolo. La rete di Pulisic ha regalato, quantomeno, un capodanno sicuramente più sereno rispetto al Natale rossonero, arrivato con un pareggio deludente a Salerno e lasciando strascichi importanti anche sul fronte panchina e quindi per la posizione di Stefano Pioli, al momento però ancora al comando dei suoi rossoneri. Il breve focus di quest'oggi è dedicato al capitano, Davide Calabria. Per lui l'ambiente rossonero è ormai casa fin da quando militava nelle giovanili, dimostrandosi come uno dei migliori prospettivi dell'allora Milan Primavera.

Ma il percorso in rossonero del terzino bresciano non è stato sempre in discesa, anzi: esordisce in prima squadra e in Serie A il 30 maggio 2015, all'età di diciotto anni, quando viene impiegato da Inzaghi durante la partita Atalanta-Milan (1-3), valida per l'ultima giornata della stagione 2014-2015, iniziando poi un complicato periodo di continuità data dalla giovane età e da un Milan, in quei tempi, non pronto per lottare contro squadre di vertice e alle prese con il tanto sperato ritorno in Europa. La prima vera stagione da titolare con il Milan è quella 2017-2018 con Montella in panchina, "approfittando" Anche del brutto infortunio subito da Conti, l'attuale capitano rossonero riuscì a collezionare presenze e gol (il primo in Serie A contro la Roma).

Le critiche fanno parte del gioco, da sempre e sarà così come giusto che sia, ma ciò che negli anni ha rappresentato Calabria è solo motivo di grande determinazione, con il lavoro sempre al primo posto nonostante tutto. E' la storia di un ragazzo che ha sempre lavorato con grande umiltà, facendo parlare il campo e sputando cuore e anima per i colori rossoneri. I tifosi del Milan, giustamente pretendono molto, e ciò non è assolutamente sbagliato, ma quando pensiamo al percorso di crescita di Calabria siamo tutti della stessa opinione. Non un campione, ma un simbolo di una squadra che negli anni è cresciuta sempre di più, partendo dalle "gioie" Per le qualificazioni in Europa League e arrivando allo scudetto, trionfo nel quale anche la figura di Davide Calabria con gol e assist fu decisiva.