Calabria, vittoria e auguri ai tifosi: "Buona Pasqua!"

Il Milan festeggia la Pasqua nel migliore dei modi. I rossoneri sono andati a vincere all'Artemio Franchi contro la Fiorentina per 2-1, mettendo sei punti di distanza tra sè e la Juventus terza in classifica, ieri sconfitta allo scadere sul campo della Lazio. Un rientro dalla sosta convincente per la squadra di Stefano Pioli. Festeggia anche il capitano Davide Calabria, autore di una buona prestazione sulla fascia destra, che sul proprio profilo Instagram nel post partita ha voluto augurare ai tifosi una: "Buona Pasqua!". Con tanto di cuori rossoneri.