Calaiò: "Il Milan avrà la possibilità di confermarsi e consolidare il primo posto contro la Juve"

vedi letture

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante 'Tutti al Var' su Sportitalia.

Il big match tra Juventus e Milan è più un’occasione per i rossoneri o per i bianconeri?

“Una bella partita, equilibrata così come lo sarà tutto il campionato. Il Milan avrà la possibilità di confermarsi e consolidare il primo posto, sul quale credo ci siano soprattutto demeriti dei nerazzurri. La Juventus, invece, potrebbe ricercare una vittoria per rilanciarsi. Sul piano del gioco degli uomini di Allegri non si vedono grossi miglioramenti rispetto allo scorso anno”.