Calamai: "Cardinale a Milano: decida subito il futuro di Maldini e non ripeta l'errore dell'estate scorsa"

© foto di Getty Images

"A proposto di bandiere. E’ atteso a Milano l’arrivo di Gerry Cardinale. Il Milan ha ancora tempo per rimettere in piedi una stagione tutta luci e ombre. Ma, soprattutto, deve cominciare a costruire il futuro. Il proprietario del club rossonero decida subito il futuro di Paolo Maldini. Non ripeta l’errore dell’estate scorsa. E Maldini, se confermato, riduca a minimo le scommesse puntando su calciatori da Milan". Così Luca Calamai, giornalista, nel suo editoriale per TMW.