Calamai: "Con questo Leao il Milan può andare in finale Champions"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW su Napoli-Milan: "Non c’era Osimhen e il Napoli è stato travolto. Anche se, chiariamolo subito, lo scudetto è comunque cucito sulle maglie della squadra di Spalletti. Il Milan, invece, ritrova il vero Leao e torna a incantare. Hai voglia a parlare di schemi e di tattica. A esaltare i Generali della Panchina. Alla fine, la differenza spesso la fanno i fuoriclasse che vanno in campo.