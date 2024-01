Calamai elogia Baldanzi: "Ha colpi fantastici e una strada da predestinato"

Luca Calamai questa mattina è intervenuto, come di consueto il lunedì, nell'editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com. Il giornalista ha commentato la giornata di Serie A appena conclusa e ha citato anche Tommaso Baldanzi che con il gol del pareggio alla Juventus rischia di essere arbitro inconsapevole della lotta scudetto tra bianconeri e nerazzurri. Il giovane trequartista dell'Empoli è anche oggetto del desiderio di diverse squadre e in passato è stato accostato anche al Milan.

Le parole di Calamai su Baldanzi: "A proposito di Juve-Empoli come non sottolineare il gran gol di Baldanzi. Il presidente Corsi continua a proporre talenti speciali. Baldanzi non sta vivendo una stagione semplice. Ma ha colpi fantastici e una strada da predestinato. Il trequartista toscano potrebbe partire in questa fase finale del mercato d’inverno".