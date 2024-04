Calamai: "Gol di Leao a Firenze un'opera d'arte"

vedi letture

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina: "La Juve piange, il Milan sorride. Il gol di Leao al Franchi è una vera opera d’arte. Pioli si ritrova la sua stella al meglio nel momento giusto. Con questo Leao il Milan ha tutte le carte in regola per vincere l’Europa League. Il grande obiettivo della stagione oltre, ovviamente, alla qualificazione per la prossima Champions. Le quotazioni di Pioli sono in crescita. Ma serve un ultimo acuto. Serve conquistare la Coppa che manca nella ricca sala trofei rossonera. A proposito della magia di Leao. Il portoghese se trova la giusta continuità può diventare una stella mondiale. Uno dei pochi che possono spaccare una partita con le sue micidiali accelerazioni.

La rete di Leao suona come l’ennesima condanna di un certo atteggiamento tattico voluto da Italiano. La Fiorentina continua a subire sempre gli stessi gol. Regalando praterie alle ripartenze degli avversari. Con Leao era un suicidio annunciato. Questa scelta tattica esagerata è costata ai viola la Conference (ricordate il gol del West Ham nel recupero?) e tanti, forse troppi punti in campionato. Italiano non sembra aver capito la lezione. Tra pochi mesi il tecnico inizierà una nuova sfida professionale. Il suo integralismo potrebbe frenarlo nel suo percorso di crescita. Facendo passare in secondo piano tutte le sue grandi qualità. Italiano se completa il suo repertorio può diventare un allenatore top in Europa".