Calamai: "Il Milan da Maldini agli algoritmi. Ceduto Tonali deve investire oltre i 100 milioni"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul Milan: "E’ vero, il Milan ha voltato pagina dopo aver liquidato Paolo Maldini e Massara. Si dice che la prima campagna acquisti post-rivoluzione avrà come stella cometa “l’algoritmo”. Un metodo scientifico per scegliere i giocatori. L’idea mi spaventa. I numeri, anche i più raffinati, non sanno raccontare il carattere di un giocatore, come vive fuori dal campo, quanto sia capace di reggere la pressione di una maglia. Qualche club che ha imboccato questa strada è finito male. Moto male.

E aveva pure lui una gestione americana. Vedremo. Di sicuro il Milan ha ceduto a peso d’oro Tonali. Un’operazione inevitabile. Ma ora sommando i soldi avuti per il centrocampista, più quelli garantiti dalla Champions può investire oltre cento milioni. I soldi ci sono. Vedremo se saranno spesi bene".