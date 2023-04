Calamai: "Il Milan incanta. E in questo weekend c’è anche una Milano che piange"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW su Napoli-Milan: "Non c’era Osimhen e il Napoli è stato travolto. Anche se, chiariamolo subito, lo scudetto è comunque cucito sulle maglie della squadra di Spalletti. Il Milan, invece, ritrova il vero Leao e torna a incantare. Hai voglia a parlare di schemi e di tattica. A esaltare i Generali della Panchina. Alla fine, la differenza spesso la fanno i fuoriclasse che vanno in campo. Abbiamo detto e ripetuto che la società rossonera deve blindare prima possibile questo talento. Non sarà un mostro di continuità ma appartiene alla categoria degli artisti del pallone. Con il vero Leao il Milan può piazzarsi tra le prime quattro in campionato e centrare la finale di Champions. Dalla sua parte nel tabellone la rivale vera è il Napoli. Che il Milan ha appena spazzato via. Con i gol e i colpi di Leao".

In questo fine settimana di campionato c’è anche una Milano che piange. L’Inter è un progetto che sta andando in mille pezzi. Inzaghi non ha più la fiducia della società ed è svuotato di potere dentro lo spogliatoio. Da settimane allena portando sulle spalle le facce dei suoi possibili sostituti. Noi vediamo in prima fila Thiago Motta e De Zerbi. L’Inter non naviga nell’oro. Rischia di non entrare in Champions. Ha bisogno non di un tecnico in grado di costruire un nuovo ciclo, di proporre un calcio moderno, in grado di valorizzare i giovani. Conte e il Cholo Simeone sono bravi a raccogliere. Nela nuova Inter, invece, c’è da seminare. E poi serve un grande bomber. Lukaku al momento ne è solo una pallida ombra".