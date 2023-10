Calamai: "Il Milan non ha Lautaro o Osimhen ma ha un gioco che porta al gol sette-otto giocatori"

Luca Calamai è intervenuto questa mattina nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com e ha parlato del Milan che vivrà queste due settimane di sosta da capolista in solitaria. Le sue parole: "Dopo la sconfitta nel derby in molti garantivano che a fine stagione avrebbe concluso il suo percorso sulla panchina rossonera. Invece Pioli è ripartito alla grande dopo aver toccato il fondo. Ha finalmente trovato il progetto tattico che inseguiva. Il Milan non ha Lautaro o Osimhen.

Non ha il bomber da venti reti. Ma ora ha un gioco che può portare al gol sette-otto calciatori. La cooperativa del gol può sopportare anche il calo di forma della stella. Ma per vincere lo scudetto la squadra rossonera ha bisogno che Leao spacchi con il suo infinito talento le partite più importanti".