Calamai: "Il sorpasso del Milan rende più fragile la panchina di Allegri"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo Editoriale proposto da TMW, Luca Calamai si è soffermato non solo sul momento di crisi della Juventus ma anche sul recente sorpasso in classifica del Milan, che potrebbe avere ripercussioni piuttosto importanti sul futuro di Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni.

"Il sorpasso rossonero rende invece sempre più fragile la posizione di Allegri. La cui conferma sulla panchina della Juve si allontana di gara in gara. A punire il tecnico livornese una doppietta di quel Koopmeiners che è l’obiettivo dichiarato del direttore Giuntoli per il mercato estivo bianconero. Ma prima c’è da tenere in piedi la zona Champions e magari conquistare la Coppa Italia.".