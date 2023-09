Calamai: "Inter e Milan favorite per lo scudetto. Pioli e Lautaro i due fenomeni"

Prepariamoci fin da ora al derby di Milano. In programma dopo la sosta della Nazionale. Sarà una sfida speciale. Milan e Inter sono le due favorite per lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha spazzato via con una facilità disarmante una Fiorentina in evidente stato confusionale. E’ vero, nel mercato estivo non è arrivato il grande bomber. Il sostituto naturale di Dzeko e Lukaku. Ma l’Inter non ha rimpianti su questo fronte. E il motivo è semplice: Lautaro è diventato un Fenomeno. Segna, decide, spacca le partite con i suoi colpi.

Inzaghi gli ha disegnato intorno una squadra che ha dietro e in mezzo al campo talento e fisicità. Al resto ci pensa il Toro argentino. Che è avviato a compiere l’ultimo salto di qualità, a diventare una stella da Pallone d’Oro. Lui può essere il trascinatore di un’Inter pronta a vincere lo scudetto. Dall’altra parte di Milano il Fenomeno è in panchina. Sono sempre stato innamorato dell’uomo Stefano Pioli. Negli ultimi tempi sono stato conquistato dall’allenatore Pioli. Solo lui questa estate poteva entrare in un gruppo profondamente rinnovato e a tempo di record trasformarlo in una squadra divertente e spietata. Dicono che abbia rubato qualche buona idea al City di Guardiola. Io vedo il marchio di fabbrica di un allenatore che sa tirare fuori il meglio dal materiale che gli viene messo a disposizione.