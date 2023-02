Calamai: "Le due facce di Milano. Ibra l’arma in più rossonera"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Infine le due facce di Milano. L’Inter perde e Simone Inzaghi torna subito in discussione. La verità è che il mondo nerazzurro viaggia su un filo sottile. Se la squadra nerazzurra non va in Champions neppure un mago come Marotta può fare miracoli. Il progetto Inter avrebbe un brusco stop. Inzaghi se è veramente un top allenatore deve saper convivere con questa continua tensione e portare i nerazzurri tra i primi quattro. Il Milan natte l’Atalanta, aggancia l’Inter in classifica e ritrova Ibra. Zlatan non sposta più gli equilibri come in passato ma può regalare autostima al gruppo rossonero al quale manca da morire la sua sfacciataggine.