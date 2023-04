Calamai: "Leao fenomeno e un contratto che non arriva"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

La Champions ha rilanciato le milanesi. Che tornano protagoniste anche in campionato. Leao sta risolvendo tanti problemi a Pioli. Il portoghese quando sta bene spacca le partite. E ora sta molto bene. Lo ripeto, cosa aspetta il presidente Cardinale a blindarlo? Un Milan ambizioso ha bisogno di Leao. Ogni magia del portoghese, un potenziale futuro Pallone d’Oro finisce per alzarne il prezzo. E ingolosire i grandi club del mondo. Non capisco questo temporeggiare. Mi sembra un autogol. Il portoghese ha segnato una doppietta.