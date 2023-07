Calamai: "Morata figura non giusta per il Milan. La coppia Dia-Leao potrebbe spaccare"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

Morata non mi aveva fatto innamorare ai tempi della Juve e non credo che sia la figura giusta per il Milan. Prima di puntare sullo spagnolo potrebbe valere investire 20 milioni su Dia dlla Salernitaba, una delle grandi rivelazioni del campionato. La coppia Leao-Dia potrebbe spaccare. Parlano la stessa lingua calcistica. Se hanno campo sono micidiali.