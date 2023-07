Calamai: "Morata? Pioli preferisce una prima punta vera. E ha tutte le ragioni del mondo"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è una sfida aperta anche per lo spagnolo Morata. Il Milan è partito per primo ma ora ha frenato bruscamente. Pioli preferisce una prima punta vera. E ha tutte le ragioni del mondo. Penso che la soluzione giusta per Morata sia consegnarsi a Mourinho. L’unico che può aiutare lo spagnolo a compiere l’ultimo salto di qualità. La Roma continuerà a puntare sulle ripartenze. E Morata è micidiale quando può attaccare a campo aperto. In più ha la tecnica che serve per dialogare al meglio con le tante mezze punte giallorosse. Se il Milan esce definitivamente di scena la dirigenza giallorossa può anche comprare lo spagnolo a buon prezzo