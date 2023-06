Calamai: "Non vedo un Pioli alla Mourinho. I nuovi acquisti chi li sceglierà?"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttomercatoWEB, ha parlato anche del mercato del Milan: "A proposito di competenza sono curioso di vedere come si muoverà il Milan del dopo Maldini. Non vedo un Pioli alla Mourinho. Stefano non ha la personalità e neppure la presunzione dello Special One. Può essere un saggio consigliere. Ma i nuovi acquisti chi li sceglierà?".