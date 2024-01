Calamai: "Se la Juve regge e se il Milan continuerà il percorso di crescita allora assisteremo a un’accesa lotta per lo scudetto"

Luca Calamai, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sulla Serie A: "L’Inter è campione d’inverno ma non è tutto oro quello che luccica in casa nerazzurra. Anche la ricca rosa a disposizione di Simone Inzaghi non garantisce in tutti i reparti alternative di livello. Si è visto anche nella rocambolesca vittoria contro l’Hellas Verona. Se la Juve regge, se il Milan continuerà il suo percorso di crescita allora assisteremo a un’accesa lotta per la conquista dello scudetto. Visto che la squadra di Allegri ha testa e gambe solo per il campionato anche l’Inter dovrà presto fare una scelta. Stabilire quale è l’obiettivo prioritario di questa stagione: la conquista della seconda stella o cercare la rivincita dopo la finale di Champions persa con il Manchester City? Simone Inzaghi ha un’Inter da 8 e una da 6,5. Cercare di tenere in equilibrio queste due sfide potrebbe essere rischioso.

Il Napoli è finito dentro a un tunnel del quale non si vede l’uscita. Il disperato tentativo di De Laurentiis di rimettere in rotta Champions una squadra che fa acqua da tutte le parti per il momento non sta pagando. E’ chiaro che Mazzarri non farà parte del progetto futuro. E allora Samardzic e Dragusin andranno poi bene al nuovo tecnico? Da quando è andato via Giuntoli il Napoli è figlio delle scelte del suo proprietario. Non basta chiedere scusa ai tifosi partenopei. Gesto molto apprezzabile. Prima di pensare ai calciatori De Laurentiis deve ricreare un’ambiziosa e qualificata catena di comando. Che preveda per lui il solo e comunque fondamentale ruolo di presidente. I tre schiaffi rimediati contro il Torino non saranno facili da digerire.