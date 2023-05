Calamai: "Semifinale Champions: Leao è l’unica arma per capovolgere un risultato già scritto"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se il calcio avesse sempre un filo logico l’Inter sarebbe già in finale di Champions. In questo momento quella contro il Milan sembra una sfida tra un peso massimo alla Tyson e un peso piuma. Improponibile. Ma, occhio, il pallone è un qualcosa da maneggiare con grande attenzione. A volte si diverte a capovolgere anche i pronostici più granitici.

Il Milan ha una sola carta da giocarsi: Leao. Le accelerazioni di Leao contro una squadra che vola, che ha ritrovato Lukaku, che ha due gol di vantaggio, che avrà anche il fattore campo dalla sua. Ah, dimenticavo, ha anche un tecnico, Simone Inzaghi, che nelle sfide di Coppa diventa speciale. E quindi non commetterà di sicuro l’errore di lasciare campo alle micidiali ripartenze del portoghese. Il Milan per qualificarsi deve avere un Leao imprendibile e giocare la partita perfetta. L’esatto contrario di quella che ha disputato in campionato a Spezia e che ha costretto giocatori e tecnico ad andare a scusarsi davanti ai propri tifosi.