Calamai sul Milan: "Giusto cambiare prima dell'inizio del mercato"

Luca Calamai ha commentato la scelta dell'esonero di Paulo Fonseca in favore di Sergio Conceiçao a margine del suo editoriale su Tuttomercatoweb.com: "Fischi, cori, l’invito a Cardinale ad andarsene. L’ira del popolo rossonero non risparmia nessuno. Il pareggio contro la Roma non fa altro che gettare altra benzina sul fuoco di una contestazione che dura da tempo. Dopo tanto temporeggiare la dirigenza del Diavolo è arrivata ad una decisione. Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Non è stata una scelta estiva giusta. Un errore del quale Ibra magari dovrà rendere conto".

Poi prosegue Calamai: "Fonseca non era sereno da tempo e l’espulsione rimediata per proteste ieri sera ne è un’ulteriore conferma. Non è l’unico colpevole ma è sicuramente uno dei colpevoli. Adesso è finita, l’esonero gli è già stato comunicato. Ora tocca a Conceicao. Giusto cambiare guida tecnica prima dell’inizio del mercato invernale. Provare a imboccare una nuova strada per cambiare faccia alla seconda parte della stagione".