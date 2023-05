Calamai sul Milan: "Pioli ha nel mirino la Champions"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

Il Milan va alla sua velocità. Pioli ha nel mirino la Champions. Difficile dargli torto. In campionato come deve far ricorso alla rosa per avere energie fresche trova poco o niente. E questo è un problema. Però i rossoneri hanno dimostrato di saper vivere nella maniera giusta i momenti decisivi e questo può essere un fattore da non trascurare. Il Milan deve sperare che gli avversari non accelerino.