Calamai: "Vedo il Napoli favorito sul Milan e una sfida alla pari tra Inter e Benfica"

© foto di Giacomo Falsini

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai si è così espresso sulla Champions League: "Vedo il Napoli favorito sul Milan e una sfida alla pari tra Inter e Benfica. L’Europa, con i suoi riflessi anche psicologici, finirà per incidere sulla volata in campionato alle spalle del Napoli. L’unica che può vivere felice è la Lazio che è fuori dalle Coppe e può già godersi un secondo posto sempre più probabile e i soldi dall’Uefa che potrebbero permetterle di alzare ancora l’asticella".