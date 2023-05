Calamai verso l'euroderby: "Che sfida Lautaro-Maignan"

Fonte: di Luca Calamai per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà un fantastico spot per il calcio italiano. Una semifinale di Champions tutta nostra. Ci sarà il mondo collegato con San Siro a guardarci. Dimostriamo a tutti che il nostro non è un calcio di Serie B. E’ vero, abbiamo tanti debiti. E’ vero, abbiamo stadi vecchi. Ma abbiamo anche risorse speciali. A cominciare da grandi allenatori.

Del resto, nell’altra semifinale in panchina ci saranno il nostro Ancelotti e un Guardiola che ha imparato molto dal nostro calcio. Chi vincerà? L’Inter è troppo favorita.

E questo per i nerazzurri è un pericolo. La legge del derby insegna che spesso vince chi parte da sfavorito. Quindi, occhio a un Milan che ha tanti problemini. Compreso lo stato di salute di Leao. Sarà tutto da godere il duello tra Lautaro e Maignan. I simboli, in questo momento, delle due squadre. Ma sarà altrettanto fondamentale il confronto in mezzo al campo tra Brozovic e Bennacer.

L’Inter non deve avere fretta di vincere. La squadra di Pioli è maestra nello sfruttare le occasioni che gli avversari possono concedere. Il Milan deve far pesare la sua anima Europea che ha fatto la differenza nella sfida contro il Napoli. La Champions è un’altra storia rispetto al campionato. Fateci divertire. Non vorremmo arrossire davanti all’altra semifinale tra City e Real Madrid.