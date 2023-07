Calamai: "Via Tonali, dentro Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic: questo è fare mercato in maniera intelligente"

Il nuovo Milan sembra aver già dimenticato Maldini. La società rossonera ha fatto un gran colpo con la cessione di Tonali al Newcastle. Con i soldi inglesi ha comprato Loftus-Cheek, Reijders e Pulisic. Può essere un piccolo capolavoro. Mi ricorda l’operazione Juve quando rinunciò a Zidane e investì quanto incassato per portare in bianconero Buffon, Cannavaro e Nedved. Questo è fare mercato in maniera intelligente. Ora però la dirigenza rossonera deve regalare a Pioli un centravanti da venti gol. Questa scelta sarà decisiva per le ambizioni del Milan.