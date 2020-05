Calcagno (AIC): "Calciatori disponibili a due settimane di ritiro, no alla quarantena di gruppo"

Umberto Calcagno, vicepresidente dell'AIC, parla così a Radio Punto Nuovo delle criticità del protocollo proposto dal CTS per la ripartenza della Serie A: "I calciatori sono disposti ad andare in ritiro, per quelle due settimane che erano state concordate. Il problema resta la questione della quarantena. E' impensabile che tra oltre 500 calciatori non esca un positivo nei prossimi mesi...".