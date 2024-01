Calciatori con più turni saltati per squalifica dal 2019/2020: Theo sul podio

vedi letture

Il nuovo regolamento della Supercoppa italiana, che si deciderà per la prima volta attraverso le Final Four, ha fatto tornare in auge il discorso relativo alla sanzioni disciplinari in campo. A fronte di questo la redazione di Transfermarkt ha stilato la classifica di quelli che sono i giocatori che hanno saltato più partite dalla stagione 2019/20 in Serie A per squalifica, facendo rientrare ai piedi del podio un milanista, ovvero Theo Hernandez.

Il terzino sinistro del Milan ha infatti saltato ben 9 partite per motivi disciplinari, così come Danilo della Juventus. "Meglio" di loro solo De Roon dell'Atalanta, con ben 11 assenze, e Gianluca Mancini della Roma, mancato addirittura in 12 occasioni.