Calcio, al via Mondiale femminile

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Le parole del presidente Casellati sono importanti, ci danno forza e speranza per crescere in questo percorso". Così la ct Milena Bertolini al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati durante il saluto alla nazionale femminile di calcio alla vigilia della partenza per il Mondiale che si disputerà in Francia. "La Figc ha dato una svolta al nostro movimento con riforme importanti, i club ci stanno dando grande prestigio con investimenti importanti e le ragazze hanno fatto grandi cose negli ultimi anni. Queste ragazze rappresentano veramente la bellezza del calcio, stanno facendo vedere un altro modo di fare questo sport trasmettendo valori positivi. Un calcio di unione, condivisione, sacrificio, aspetti fondamentali per rilanciare uno sport in cui a volte violenza e aggressività hanno il sopravvento. Nelle nostre partite si respira aria di festa e gioia". Infine i Mondiali: "Non possiamo promettere nulla ma daremo tutto. Abbiamo il sogno di arrivare in fondo".