Calcio: arbitri, Inter-Juventus a Rocchi

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Gianluca Rocchi, di Firenze, è l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus, partita clou della settima giornata di serie A, in programma alle 20:45 di domenica prossima, 6 ottobre. Per Torino-Napoli (alle 18) sarà in campo Daniele Doveri, di Roma 1. Questi gli arbitri scelti per le altre partite: Atalanta-Lecce: Di Bello; Bologna-Lazio: Orsato; Brescia-Sassuolo: Chiffi; Fiorentina-Udinese: Prontera; Genoa-Milan: Mariani; Verona-Sampdoria: Fabbri; Roma-Cagliari: Massa; Spal-Parma: Guida.