Calcio: azzurri al lavoro a Coverciano dopo il giorno di riposo

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Azzurri di nuovo in campo a Coverciano dopo il giorno e mezzo di riposo. Agli ordini di Luciano Spalletti tutti presenti fatta eccezione per Barella, che continua le cure e le terapie per l'affaticamento al retto femorale della gamba destra. Assente anche Meret per il fastidio muscolare accusato mercoledì prima della partitella con l'Under 20. (ANSA).