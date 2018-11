Calcio: Bobo Craxi sta con Gattuso

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Salvini? Ognuno si deve occupare del proprio mestiere. E' uno degli uomini più potenti del Paese e non si può mettere a discutere sul Milan. Bene ha fatto Gattuso a riprenderlo". Bobo Craxi, tifoso rossonero, si è schierato con il tecnico, la cui tattica è stata criticata dal vicepremier e ministro dell'Interno dopo il pareggio in casa della Lazio. "Ieri Cutrone correva a vuoto - ha aggiunto Craxi, intervenuto a 'Radio Sportiva' - Il problema sta nel centrocampo, ma non sono insoddisfatto di questa squadra. I limiti di Gattuso si conoscono, viene da stagioni e squadre di rango inferiore. Ma non è ottuso, è un uomo che cerca di farsi suggerire, cerca di capire e non fa di testa sua".