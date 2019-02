Calcio: Bologna-Genoa 1-1

(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - Bologna e Genoa hanno pareggiato 1-1 (1-1) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 23/a giornata della serie A. Dopo il blitz di San Siro, al nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic non riesce il bis contro il Genoa nel lunch match della 23ma giornata di campionato. Un punto che serve più agli uomini di Prandelli che non ai padroni di casa che restano invischiati nelle zone basse di classifica. Eppure le cose sembravano essersi messe bene per il Bologna di nuovo in gol con Mattia Destro (17') dopo quasi un anno. Sanabria, due gol in due partite, prova subito a riprendere la gara ma il suo diagonale è respinto da Skorupski. Al 33' ci pensa Lerager, al suo primo gol in A, riportare la gara in pareggio: sul corner di Lazovic, il danese ruba il tempo a tutti e insacca. Il Bologna potrebbe tornare avanti sul finire ma Danilo (86') è sfortunato e il suo tiro finisce solo sulla traversa. In classifica Genoa sale a 25 punti, il Bologna a 18, terz'ultimo in coabitazione con l'Empoli.