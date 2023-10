Calcio: cambiano date Serie A e Coppa Italia per Supercoppa

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Cambiano alcune date della Serie A e della Coppa Italia dopo lo slittamento della Supercoppa italiana, che nel nuovo format final four si sarebbe dovuta disputare in Arabia Saudita tra il 4 e l'8 gennaio. Gli organizzatori sauditi hanno chiesto di poterla posticipare e la nuova data sarà ufficializzata nei prossimi giorni. In particolare, per quanto riguarda il campionato la 19a giornata si disputerà domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard, mentre la 21a giornata si disputerà domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024 (rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45) e due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024 (rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45) che vedranno in campo le quattro squadre che poi si giocheranno la Supercoppa, ovverosia Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, gli ottavi di finale si disputeranno tra il 6 dicembre, il 20 dicembre e il 3 gennaio (quest'ultima data invece del 10 e del 17 gennaio), mentre i quarti si giocheranno mercoledì 10 gennaio (anziché il 31 gennaio). (ANSA).