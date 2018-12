Calcio donne: Bertolini, spero sorteggi ok

(ANSA) - FIRENZE, 4 DIC - L'ultimo stage dell'anno della Nazionale femminile si terrà dal 16 al 19 dicembre. A confermarlo lo stesso ct Milena Bertolini, intervenuta oggi a Coverciano all'11/o Seminario 'Il calcio e chi lo racconta', organizzato da Ussi e Figc. "Ma l'attesa maggiore adesso riguarda i sorteggi del Mondiale - ha dichiarato Bertolini -. Si svolgeranno sabato a Parigi, mi auguro siano favorevoli all'Italia, anche se siamo tutti realisti: sono passati 20 anni dall'ultima nostra partecipazione a una competizione così importante, ciò dimostra il grande livello a giugno in Francia". "Di sicuro - ha concluso - noi andremo con entusiasmo e voglia di fare bene. Guido un gruppo in cui ci sono tanta dedizione, sacrificio, impegno. Il calcio è un ambiente maschilista, uno degli spazi in cui l'uomo si crea fortino. Però - ha concluso sorridendo - le cose stanno cambiando: l'entusiasmo di queste ragazze come le scelte politiche federali sono state determinanti. Speriamo ci siano sempre più club prof. disposti a investire".