Calcio donne: Italia-Corea del Sud 2-1

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Nell'ultimo match della Arnold Clark Cup, a Bristol (Gran Bretagna), l'Italia femminile ha battuto il Sudafrica 2-1, interrompendo la striscia di cinque sconfitte consecutive. Grazie al sigillo iniziale di Caruso e alla rete al 94' di Rosucci, la squadra della ct Milena Bertolini ha ritrovato così un po' di serenità per continuare il percorso di avvicinamento al Mondiale. "Abbiamo controllato il match per tutto il primo tempo e buona parte della ripresa - ha dichiarato la Ct - poi abbiamo commesso un errore: lì siamo andati in difficoltà psicologica e la Corea ha creato occasioni. In questo torneo abbiamo lavorato sulla mentalità delle ragazze e sono soddisfatta perché siamo migliorate partita dopo partita. Oggi, nel momento di maggiore difficoltà, le calciatrici più esperte hanno dato una mano alla squadra e faccio quindi i complimenti a loro come, naturalmente, a tutto il gruppo". La prima rete delle azzurre è arrivata già al 5': Caruso si è fatta trovare pronta sul cross dal fondo di Serturini e di testa, approfittando della deviazione di un'avversaria che manda a vuoto mezza difesa coreana, ha realizzato il suo decimo centro in Nazionale. nella ripresa, al 25', un errore in disimpegno dell'Italia ha permesso alle coreane di pareggiare con Ji. A tempo quasi scaduto è arrivato il tap in di Rosucci, su cross di Bonansea. (ANSA).