Calcio donne: prove di Mondiale all'Arnold Clark Cup

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Ripartire di slancio, contro avversarie di prima fascia, per inaugurare al meglio il nuovo anno e riprendere la preparazione in vista del Mondiale. È questo lo spirito con cui la Ct Milena Bertolini si appresta a guidare la nuova spedizione inglese della Nazionale donne, pronte a prendere parte alla seconda edizione dell'Arnold Clark Cup, il prestigioso torneo a inviti che inizierà giovedì 16 febbraio e che, oltre all'Italia, vedrà ai nastri di partenza Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. La giornata inaugurale si disputerà a Milton Keynes, nell'impianto che la scorsa estate ospitò quattro incontri dell'Europeo. L'Italia farà il suo debutto all'MK Stadium (ore 17.45 italiane, diretta su Rai Sport + HD) contro il Belgio, l'unica delle quattro partecipanti che non si è qualificata per la prossima edizione della Coppa del Mondo. Dalla sfida contro l'ultima squadra affrontata nella manifestazione continentale - Italia battuta 1-0 - si passerà all'attesissimo confronto con la nazionale di casa. Il match contro le campionesse d'Europa in carica, quarte nel ranking FIFA, si disputerà domenica 19 febbraio alla Coventry Building Society Arena (ore 16.15 italiane, diretta su Rai 2), mentre mercoledì 22 febbraio all'Ashton Gate Stadium di Bristol (ore 17.45 italiane, diretta su Rai Sport + HD) è in programma la gara conclusiva con la Corea del Sud. Per il primo impegno del 2023 Milena Bertolini ha deciso di puntare su 26 calciatrici, che si raduneranno nella serata di domenica a Coverciano: prima chiamata per la centrocampista classe 2003 Emma Severini e, a un anno esatto dall'ultima convocazione, torna a disposizione della Ct dopo l'infortunio al ginocchio anche il difensore del Sassuolo Benedetta Orsi. Lunedì la squadra si allenerà nel Centro Tecnico Federale, il giorno seguente è prevista la partenza per Londra e da lì il trasferimento nella vicina Milton Keynes. A partire dalla trasferta inglese Stefano Braghin sarà il nuovo capodelegazione della Nazionale Femminile. (ANSA).