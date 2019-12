Calcio donne:Bertolini,emendamento governo primo mattonicino

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "È fondamentale che il calcio femminile diventi sport professionistico per crescere, stare al passo e competere con le altre nazioni. L'emendamento del Governo alla legge di Bilancio ha messo il primo mattoncino per arrivarci, l'obiettivo è arrivare al prossimo campionato con il professionismo e avere gli stessi diritti di tutte le lavoratrici". Lo dice il ct dell'Italia femminile, Milena Bertolini, sul Pink Carpet dei Gazzetta Awards. "La Serie A - aggiunge Bertolini - si sta trasformando, sono rimaste poche società dilettantistiche. Tra tre anni ci saranno le risorse per mantenersi da soli. Il 2019 è stato l'anno della svolta, c'eravamo anche prima: nel 2020 non ci sarà solo il consolidamento, sarà un altro anno di crescita". (ANSA).