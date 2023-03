Calcio e false fatture: tutti assolti meno Moggi junior

Fonte: ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Raffica di assoluzioni per i big del calcio italiano dalle accuse di irregolarità fiscali nel processo 'Fuori gioco'. La settima sezione penale del tribunale di Napoli ha prosciolto tutti i presidenti o ex presidenti imputati: Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Adriano Galliani, Andrea Della Valle e Luca Campedelli. Assolto anche il calciatore Ezequiel Lavezzi. Unica condanna per Alessandro Moggi: un anno, pena sospesa, per non aver contabilizzato una fattura relativa a una consulenza per la cessione di Lavezzi. La sentenza arriva a sette anni dall'apertura di una inchiesta ce fece scalpore nel mondo del calcio. Nel gennaio 2016 i pm della procura di Napoli puntarono l'indice contro "un radicato sistema" per evadere il fisco realizzato, secondo l'accusa, da 35 societa' di A e di B e da un centinaio tra dirigenti, calciatori e procuratori sportivi.