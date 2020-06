Calcio: Eintracht in campo con maglia #blacklivesmatter

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 GIU - Anche l'Eintracht Francoforte si schiera contro il razzismo q questa sera, nella semifinale di Coppa di Germania in casa del Bayern Monaco i giocatori scenderanno in campo uìcon una maglia con la scritta #blacklivesmatter (contano le vite nere). Il Bayern aveva indossato una maglia simile lo scorso fine settimana nel turno di Bundesliga ma solo nel riscaldamento. "L'Eintracht Francoforte è unito contro ogni forma di razzismo e vogliamo mostrarlo pubblicamente oggi", ha dichiarato il direttore del club Fredi Bobic prima del calcio d'inizio. Dall'inizio delle proteste negli Stati Uniti e nel mondo in omaggio a George Floyd, l'afroamericano ucciso alla fine di maggio da un poliziotto a Minneapolis, diversi giocatori e squadre del campionato tedesco hanno espresso la loro solidarietà e il loro rifiuto di razzismo. (ANSA-AFP).