Calcio, Empoli esonera Iachini

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Beppe Iachini non è più l'allenatore dell'Empoli: l'esonero e' stato ufficializzato dal club toscano, con una nota nella quale ringrazia il tecnico "per il lavoro svolto", e gli augura "le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale". L'esonero arriva dopo la sconfitta di lunedì all'Olimpico con la Roma; l'Empoli in classifica di serie A è quart'ultimo, con un punto di vantaggio sul Bologna e uno in meno della Spal.