Calcio: Euro 2024; L'Italia di Spalletti già a un bivio

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo corso della nazionale targata Luciano Spalletti. Il pareggio con la Macedonia del Nord infatti, ha messo gli azzurri nella condizione di dover vincere a tutti i costi con l'Ucraina per centrare la qualificazione ai prossimi Europei. Una sfida da dentro o fuori dunque: o si vince e si resta in corsa per il secondo posto nel Girone, oppure si va dritti ai play off, come avvenne per i mondiali 2022. A dare un'iniezione di fiducia agli uomini di Spalletti ci pensano gli esperti di Sisal, la vittoria azzurra è infatti proposta a 1,50, si sale a 7,50 per il successo ospite mentre il pareggio è a 4,00. Ottimismo anche per la conquista del secondo posto del Gruppo, con la vittoria saldamente nelle mani dell'Inghilterra, a 13 punti, e proposta a un rasoterra 1,08. Nonostante sia indietro, a 4 punti, l'Italia è favorita per il secondo posto, a 9,00, rispetto agli ucraini - a 7 punti - quotati a 16,00. Tra i problemi dell'Italia la fragilità difensiva: nelle ultime sette partite infatti, gli azzurri hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta, a marzo contro Malta, quando l'allora squadra di Mancini vinse per 2 a 0.

Da lì in poi, sei partite con goal al passivo. Il totale è di dieci reti subite nelle ultime sette sfide, numeri che impongono un cambio di rotta, a cominciare dal match con l'Ucraina dove però un clean sheet è dato a 2,20, con il gol ospite a 1,82. Non se la passa meglio il reparto offensivo: tra le prime 10 Nazionali del ranking Fifa, l'Italia è quella che ha la media realizzativa più bassa nelle gare post Europeo: 1,39 a partita, frutto di appena 32 gol segnati in 23 incontri disputati. Con l'Ucraina la rete italiana sembra scontata, a 1,10, e anche stavolta il primo indiziato è Ciro Immobile che potrebbe fare il bis dopo aver timbrato il cartellino con la Macedonia del Nord: la sua rete è a 2,25. Il bomber laziale sembra l'unico ad avere il posto assicurato in attacco, rispetto al match con la Macedonia del Nord, potrebbe essere data una chance a Raspadori, marcatore a 3,25, con Retegui e Gnonto che potrebbero essere le sorprese della formazione: il gol del primo è a 2,75, a 4,00 il secondo. (ANSA).